Grupo Panorama hará transmisión serie Detroit-RD
Los encuentros están programados para los días 3 y 4 de marzo de 2026, en el estadio Quisqueya -Juan Marichal
El Grupo de Medios Panorama anunció que, como propietaria de los derechos exclusivos de transmisión para televisión abierta en territorio dominicano, llevará al público, junto a otros medios aliados los dos partidos de exhibición que disputará la Selección Nacional de República Dominicana frente a los Tigres de Detroit como parte del calendario de entrenamientos de primavera previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.
La transmisión se realizará a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama, medios que integran el Grupo de Medios Panorama, con la participación como aliados de Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur.
Transmisión del Clásico Mundial será de primera
Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama, subrayó que la meta es ofrecer una transmisión sólida, cercana y de alto nivel, capaz de conectar con la audiencia en todo el territorio nacional. Señaló que asumir este reto representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo un privilegio.