Grupo Panorama hará transmisión serie Detroit-RD

El Grupo de Medios Panorama anunció que, como propietaria de los derechos exclusivos de transmisión para televisión abierta en territorio dominicano, llevará al público, junto a otros medios aliados los dos partidos de exhibición que disputará la Selección Nacional de República Dominicana frente a los Tigres de Detroit como parte del calendario de entrenamientos de primavera previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La transmisión se realizará a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama, medios que integran el Grupo de Medios Panorama, con la participación como aliados de Teleantillas Canal 10, Coral Canal 39, Expreso 89.1 FM, con cobertura en el Cibao, y Baní FM 97.5, para la región Sur.

Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama, subrayó que la meta es ofrecer una transmisión sólida, cercana y de alto nivel, capaz de conectar con la audiencia en todo el territorio nacional. Señaló que asumir este reto representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo un privilegio.