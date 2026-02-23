Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Ataque

Al Horford encesta 22 puntos en victoria de Warriors ante Denver

Nokola Jokic tuvo una brillante actuación en la derrota de los Nuggets al encestar 35 puntos y capturar 20 rebotes

Al Horford tuvo anoche un gran juego para Warriors.

Al Horford tuvo anoche un gran juego para Warriors.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Golden State. El dominicano Al Horford tuvo su mejor partido desde que se unió a Golden State Warriors al encestar 22 puntos en la victoria de su equipo 128-117 ante Denver Nuggets.

Moses Moody, De'Anthony Melton y Gui Santos agregaron 23, 20 y 17 puntos, respectivamente.

Por Denver, el centro Nikola Jokic encestó 35 puntos con 20 rebotes. Jamal Murray sumó 20.

Thunder vencen Cavaliers

Isaiah Joe anotó 22 puntos y Cason Wallace sumó 20 puntos y 10 asistencias para ayudar al mermado Thunder de Oklahoma City a vencer 121-113 a los Cavaliers de Cleveland.

Chet Holmgren aportó 17 puntos, 15 rebotes y tres tapones para Oklahoma City (44-14), que encestó 21 de 41 intentos de triples (51,2%), incluidos seis de Joe, y convirtió 17 pérdidas de balón en 31 puntos.

El Thunder jugó sin los titulares lesionados Shai Gilgeous-Alexander (distensión abdominal) y Jalen Williams (distensión en el isquiotibial derecho), además de los aportes clave de Ajay Mitchell (distensión abdominal) y Alex Caruso (esguince de tobillo izquierdo).

Donovan Mitchell, James Harden y Sam Merrill anotaron 20 puntos cada uno para Cleveland (36-22), que perdió por primera vez en ocho partidos.

Hawks vencen Nets

Jalen Johnson anotó 26 puntos y capturó 12 rebotes, y los Hawks remontaron una desventaja de 11 puntos en el cuarto periodo para vencer 115-104 a Brooklyn el domingo, en la cuarta derrota consecutiva de los Nets.

CJ McCollum sumó 16 unidades y ocho rebotes en su primera titularidad desde que se unió a los Hawks como parte de un traspaso que envió a Trae Young a los Wizards.

Michael Porter Jr. encabezó a los Nets con 18 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Claxton regresó tras lesiones en el tobillo y la cadera, y anotó 15.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking