Al Horford encesta 22 puntos en victoria de Warriors ante Denver

Golden State. El dominicano Al Horford tuvo su mejor partido desde que se unió a Golden State Warriors al encestar 22 puntos en la victoria de su equipo 128-117 ante Denver Nuggets.

Moses Moody, De'Anthony Melton y Gui Santos agregaron 23, 20 y 17 puntos, respectivamente.

Por Denver, el centro Nikola Jokic encestó 35 puntos con 20 rebotes. Jamal Murray sumó 20.

Thunder vencen Cavaliers

Isaiah Joe anotó 22 puntos y Cason Wallace sumó 20 puntos y 10 asistencias para ayudar al mermado Thunder de Oklahoma City a vencer 121-113 a los Cavaliers de Cleveland.

Chet Holmgren aportó 17 puntos, 15 rebotes y tres tapones para Oklahoma City (44-14), que encestó 21 de 41 intentos de triples (51,2%), incluidos seis de Joe, y convirtió 17 pérdidas de balón en 31 puntos.

El Thunder jugó sin los titulares lesionados Shai Gilgeous-Alexander (distensión abdominal) y Jalen Williams (distensión en el isquiotibial derecho), además de los aportes clave de Ajay Mitchell (distensión abdominal) y Alex Caruso (esguince de tobillo izquierdo).

Donovan Mitchell, James Harden y Sam Merrill anotaron 20 puntos cada uno para Cleveland (36-22), que perdió por primera vez en ocho partidos.

Hawks vencen Nets

Jalen Johnson anotó 26 puntos y capturó 12 rebotes, y los Hawks remontaron una desventaja de 11 puntos en el cuarto periodo para vencer 115-104 a Brooklyn el domingo, en la cuarta derrota consecutiva de los Nets.

CJ McCollum sumó 16 unidades y ocho rebotes en su primera titularidad desde que se unió a los Hawks como parte de un traspaso que envió a Trae Young a los Wizards.

Michael Porter Jr. encabezó a los Nets con 18 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Claxton regresó tras lesiones en el tobillo y la cadera, y anotó 15.