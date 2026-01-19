Al Horford con pasos firmes al Salón de la Fama

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las probabilidades sobre la entrada al Salón de la Fama de la NBA del pívot dominicano Al Horford han seguido creciendo.

Su longevidad, consistencia y logros individuales ha sido factores claves en su exitosa carrera de 19 años dentro del mejor baloncesto del mundo.

Otro punto relevante a su favor son sus pasos exitoso por el baloncesto universitario e internacional, además de sus dos campeonatos consecutivos con los Boston Celtics, estadísticas que son tomadas muy en cuenta por el jurado encargado de escoger los nuevos inmortales.

Más recientemente, el nativo de Puerto Plata se convirtió en el primer jugador de su posición en arribar a los 14 mil puntos, 9 mil rebotes, mil tapones y mil triples encestados.

El hecho ocurrió en víspera de la Navidad en partido ante los Hornets en Charlotte, cuando Horford encestó sus dos triples para arribar a la cifra histórica; su número 999 llegó a los 6:41 minutos del segundo cuarto, igualando en ese momento el partido 48-48, y el número 1000 lo marcó a los 2:14 minutos del tercer cuarto para ser parte importante en la victoria de su equipo 132-125 sobre los Hornets.

Además de ese gran historial, se unió a LeBron James y Dirk Nowitzki como el tercer jugador con más de 9,000 rebotes, 1,000 bloqueos y 1,000 triples.

El hijo de Tito Horford y Arelis Reynoso, es además el cuarto jugador en ganar su primer título de la NBA en su 17ª temporada o más tarde, uniéndose a Juwan Howard (18ª temporada), Kevin Willis (18ª temporada) y el actual entrenador en jefe de Dallas, Jason Kidd (17ª temporada), que se sentaba en el banquillo rival.

No hay duda tiene número para ser electo.