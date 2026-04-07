Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El dembow dominicano sigue derribando fronteras y conquistando escenarios impensables, llevando su pegajoso ritmo a distintas partes del mundo.

A continuación, tres momentos donde el mundo cayó a su compás:

La India baila dembow

Cuando el dembow rompe fronteras: 3 veces que el mundo cayó ante el ritmo dominicano

El caso más reciente llega desde la India, donde un grupo de baile sorprendió al presentarse en una competencia con el tema “¿Y qué fue?” del artista dominicano Don Miguelo.

Se trata del “Equipo Astra”, de la escuela Asthra Dance Company, cuyos integrantes ejecutaron una coreografía que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el video, los jóvenes combinan energía, precisión y entusiasmo mientras siguen el ritmo del dembow, evidenciando cómo este género ha logrado conectar con culturas completamente distintas.

Vin Diesel se “monta” en un dembow

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Otro momento que marcó la expansión del género ocurrió cuando el actor estadounidense Vin Diesel, conocido por su papel en la saga Rápido y Furioso, participó en el remix del tema “Coronao Now” junto a El Alfa, Lil Pump, Sech y Myke Towers.

La canción original fue lanzada en 2019 por El Alfa y Lil Pump, mientras que el remix llegó un año después con la participación sorpresa del actor. En el estribillo, Vin Diesel interpreta la frase: “Fuck you, tú no entiende’”, sumándose así, de manera directa, al ritmo del dembow dominicano.

El Madison Square Garden retumba con dembow

Hijos de El Alfa se lucen en tarima

La expansión del género también se ha sentido en escenarios de talla mundial. En 2023, el icónico Madison Square Garden, en Nueva York, vibró al ritmo del dembow durante la gira “La Leyenda del Dembow Tour” de El Alfa.

El artista logró llenar a capacidad el recinto, reuniendo a fanáticos de diversas nacionalidades durante casi tres horas de espectáculo. El repertorio incluyó éxitos como “Gogo Dance”, “La Mamá de la Mamá”, “Singapur”, “Jamaica”, “Curazao” y “Banda de Camión”, confirmando el alcance internacional del género.