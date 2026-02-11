¡Impactante! roster RD devengará us$300 millones en 2026 en Grandes Ligas

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El róster del equipo dominicano que participará en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuenta con una gran profundidad, tanto en el plano ofensivo como en lo que respecta al pitcheo.

En esta entrega nos enfocaremos en los salarios que devengarán los 30 jugadores que formarán parte del róster del conjunto que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, el cual se celebrará del 5 al 17 de marzo de este año 2026 en Estados Unidos (Houston y Miami), Puerto Rico y Japón.

Los dominicanos que integran el róster del equipo que verá acción en el Clásico Mundial ganarán salarios que ascenderán a un monto total de US$297,866,862.

A continuación echemos un vistazo a los salarios de los jugadores que conforman el róster del equipo de RD

Juan Soto, Mets: US$51,875,000

Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays: US$40,214,286. Manny Machado, Padres: US$25,090,909

Luis Severino, Athletics: US$25,000,000

Fernando Tatis Jr., Padres: US$20,714,286

Julio Rodríguez, Mariners: US$20,185,714

Sandy Alcántara, Marlins: US$17,300,000

Ketel Marte, Diamondbacks: US$15,000,000- Seranthony Domínguez, CWS: US$10,000,000

Carlos Estévez, Royals: US$10,000,000

Jeremy Peña, Astros: US$9,475,000

Gregory Soto, Pirates: US$7,750,000

Geraldo Perdomo: Diamondbacks:US$6,250,000

Brayan Bello, Red Sox: US$6,166,667

Camilo Doval, Yankees: US$6,100,000

Wandy Peralta, Padres: US$4,450,000

Cristopher Sánchez, Phillies: US$3,500,000

Dennis Santana, Pirates: US$3,500,000

Oneil Cruz, Pirates: US$3,300,000

Amed Rosario, Yankees: US$2,500,000

Carlos Santana, Diamondbacks: US$2,000,000- Edwin Uceta, Rays: US$1,525,000

Huáscar Brazobán, Mets: US$1,050,000

Junior Caminero, Rays: US$820,000

Elvis Alvarado, Athletics: US$820,000

Abner Uribe, Brewers: US$820,000

Agustín Ramírez, Marlins: US$820,000

Johan Rojas, Phillies: US$820,000

Austin Wells, Yankees: US$820,000