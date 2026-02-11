¡Impactante! roster RD devengará us$300 millones en 2026 en Grandes Ligas
El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará del 5 al 17 de marzo de este año 2026 en los Estados Unidos (Houston y Miami), así como en Puerto Rico y Japón.
El róster del equipo dominicano que participará en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuenta con una gran profundidad, tanto en el plano ofensivo como en lo que respecta al pitcheo.
En esta entrega nos enfocaremos en los salarios que devengarán los 30 jugadores que formarán parte del róster del conjunto que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, el cual se celebrará del 5 al 17 de marzo de este año 2026 en Estados Unidos (Houston y Miami), Puerto Rico y Japón.
Los dominicanos que integran el róster del equipo que verá acción en el Clásico Mundial ganarán salarios que ascenderán a un monto total de US$297,866,862.
A continuación echemos un vistazo a los salarios de los jugadores que conforman el róster del equipo de RD
Juan Soto, Mets: US$51,875,000
Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays: US$40,214,286. Manny Machado, Padres: US$25,090,909
Luis Severino, Athletics: US$25,000,000
Fernando Tatis Jr., Padres: US$20,714,286
Julio Rodríguez, Mariners: US$20,185,714
Sandy Alcántara, Marlins: US$17,300,000
Ketel Marte, Diamondbacks: US$15,000,000- Seranthony Domínguez, CWS: US$10,000,000
Carlos Estévez, Royals: US$10,000,000
Jeremy Peña, Astros: US$9,475,000
Gregory Soto, Pirates: US$7,750,000
Geraldo Perdomo: Diamondbacks:US$6,250,000
Brayan Bello, Red Sox: US$6,166,667
Camilo Doval, Yankees: US$6,100,000
Wandy Peralta, Padres: US$4,450,000
Cristopher Sánchez, Phillies: US$3,500,000
Dennis Santana, Pirates: US$3,500,000
Oneil Cruz, Pirates: US$3,300,000
Amed Rosario, Yankees: US$2,500,000
Carlos Santana, Diamondbacks: US$2,000,000- Edwin Uceta, Rays: US$1,525,000
Huáscar Brazobán, Mets: US$1,050,000
Junior Caminero, Rays: US$820,000
Elvis Alvarado, Athletics: US$820,000
Abner Uribe, Brewers: US$820,000
Agustín Ramírez, Marlins: US$820,000
Johan Rojas, Phillies: US$820,000
Austin Wells, Yankees: US$820,000