Inauguran CrossSpot, un espacio de entrenamiento híbrido

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El centro de entrenamiento físico personalizado FitnessSpot, fundado por el profesional del fitness y nutrición Moisés Reynoso, anunció junto a sus socios Albert Canela (Profecional en el área de los entrenamientos híbridos) y el Ing. Pedro Goris, la apertura de CrossSpot, un nuevo espacio de entrenamiento híbrido que combina fuerza, resistencia y entrenamiento funcional en un mismo lugar.

El espacio está liderado por Albert Canela, quien dirige la propuesta con el objetivo de crear una comunidad enfocada en el bienestar y el rendimiento físico, a través de dinámicas de entrenamiento funcional y circuitos de alta intensidad adaptados a distintos niveles.

Con esta iniciativa, FitnessSpot amplía su oferta de entrenamiento brindando una experiencia dinámica e innovadora para quienes buscan mantenerse activos dentro de la comunidad fitness de Santo Domingo.