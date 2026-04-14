Pasión, cambios y sorpresas: así influye el universo en tu horóscopo hoy

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ARIES (21/03 - 21/04)

Te atreverás a realizar una locura que te saldrá redonda. Pero que no se te haga costumbre porque no siempre será así.

TAURO (22/04 - 21/05)

El día de hoy llegará un desconocido que traerá buenas noticias. Prepárate porque tu vida dará un giro inesperado.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Tu entorno familiar te apoyará mucho en este momento en las decisiones que tomes y te sentirás seguro para realizar cambios.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Una gran sorpresa. Un amigo comprará billetes para un espectáculo que hace mucho tiempo deseabas ver.

LEO (22/07 - 21/08)

Estarás frustrado durante todo el día por no encontrar inspiración. A este inconveniente se sumarán tensiones hogareñas.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Las tensiones que imperarán durante la mañana, desaparecerán por la noche porque estarás en buena compañía.

LIBRA (22/09 - 21/10)

En la medida que apliques todo tu empeño, lograrás revertir tu dolencia, sigue los consejos de tu médico. Cuídate de resfríos.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Pasarás un momento de desconsuelo debido a una toma de decisión demasiado fuerte de tu pareja. Pide consejos a tus amigos.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Durante todo este día contarás con una gran inspiración y creatividad que te permitirá aportar nuevas ideas a tus proyectos.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Será un día que vivirás con intensidad. Tendrás momentos muy difíciles pero saldrás de los problemas con facilidad.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Esta será una jornada de muchos momentos junto a seres queridos, pero procura no escuchar consejos durante la tarde.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Caen las murallas que parecían inexpugnables. Algo nuevo te entusiasma y te quita la energía. Toma todos los recaudos necesarios.