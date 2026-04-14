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Las intensas lluvias registradas la tarde de este lunes sobre el Gran Santo Domingo y otras zonas del país provocaron la caída de un árbol en la calle Arzobispo Portes, en la Ciudad Colonial.

En un video enviado a la redacción de Hoy Digital se observa que, al desplomarse, el árbol derribó varios cables del tendido eléctrico, dejando la vía completamente obstruida.

En el lugar se encuentra una brigada del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que trabaja en la remoción del tronco para restablecer el tránsito.

Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas.

Árbol cae por las lluvias en la Ciudad Colonial y bloquea el tránsito

El tiempo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este martes continuarán las lluvias en Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Para la tarde, se prevé que estas precipitaciones disminuyan de manera gradual. No obstante, pese a una menor humedad, el calentamiento diurno y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera generarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, entre moderados y fuertes en ocasiones, así como tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

“Estas precipitaciones se presentarán principalmente en zonas cercanas a la costa del Gran Santo Domingo, así como en las provincias Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, el sur de Santiago, La Vega y las sierras del suroeste, hasta las primeras horas de la noche. En áreas montañosas no se descartan granizadas aisladas y ráfagas de viento localmente fuertes”, precisó el Indomet.