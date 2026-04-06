Hotel Jaragua invertirá US$10. 5 millones en 2 años

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El Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel &Casino anunció la inversión estratégica de US$10.5 millones en los próximos dos años, destinada a la mejora sustancial de sus instalaciones y a la continua elevación de la experiencia de sus huéspedes, socios y visitantes.

La inversión incluye la modernización del área de tenis y deportes, la remodelación integral del spa, así como la incorporación de nuevo equipamiento cardiovascular de última generación en el centro de fitness.

Asimismo, el rediseño y renovación del Sol Bar, junto con mejoras significativas en el área de la piscina, cabañas y espacios exteriores, y el inicio del diseño y la preparación para futuras renovaciones del Salón Anacaona y las diversas salas de reuniones.

También el desarrollo de un proyecto de habitaciones modelo, así como la fase de diseño para una futura renovación integral de las 300 habitaciones del hotel.

La mayor parte de la inversión estará dirigida a reparaciones estructurales de la fachada, incluyendo procesos de impermeabilización, sellado completo y la pintura total del exterior de todos los edificios, asegurando la preservación del inmueble a largo plazo y su óptima presentación.

El hotel, de forma paralela, el hotel continuará realizando mejoras en el Teatro La Fiesta, donde ya se ha invertido cerca de US$500,000, monto no incluido dentro de los US$10.5 millones anunciados.

Estas intervenciones comprenden actualizaciones operativas y técnicas, junto con la culminación de una evaluación estructural exhaustiva iniciada el año pasado.

El hotel contempla otras iniciativas adicionales quepermitirán seguir optimizando las instalaciones y elevando el nivel de servicio, en línea con el compromiso del Jaragua de ofrecer experiencias memorables.