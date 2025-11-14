Inicia mañana el Torneo Inmortales Basket de Los Mina

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El presidente del Club Deportivo y Cultural Los Mina, el inmortal del basket, Víctor Hansen, anunció la celebración del Torneo de los Inmortales, un certamen de basket que ya es una tradición en la barriada.

Además, informó que el torneo de los Inmortales 2025 tendrá la oportunidad de exaltar al Salón de la Fama de Los Mina a los exjugadores, Pedro Leandro Rodríguez y Juan Carlos Eusebio (Cacalo), ambos integrantes del conjunto de Los Mina que ganó el primer torneo superior en agosto de 1993.

“Vamos a honrar a esos dos grandes referentes del basket distrital en otras generaciones que les dieron mucha alegría y satisfacción a la gran fanaticada de Los Mina”, enfatizó el exarmador de la Selección Nacional.

Indicó que el evento comenzará mañana sábado 15 hasta el 15 de diciembre.

Manifestó que se jugará miércoles, viernes y domingo, en doble jornada a la 7:00 de la noche, y se espera la presencia de los fanáticos de la barriada. Estarán accionado ocho clubes que serán el 29 de Julio, Luz y Esfuerzo, Framboyan, Comunal, San Antonio, Maranata, los Dinámicos y Los Mina.