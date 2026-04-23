Internos de reforma carcelaria provincia HM reciben apoyo

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Internos de la reforma carcelaria de la provincia Hermanas Mirabal recibieron el respaldo de la dirección provincial del Ministerio de Deportes y Recreación como parte de un programa para motivarlos a la práctica deportiva.

El acto de entrega fue encabezado por el director provincial de Deportes, Lizandro Gómez y contó con la presencia de la directora del centro penitenciario, Juana Núñez de Salcedo, quien recibió el donativo.

El señor Gómez hizo entrega de camisetas que serán utilizadas por los internos para la práctica deportiva.

“Esta entrega es parte de las políticas deportivas del gobierno y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz”, planteó Gómez.

Agregó que desde las instancias gubernamentales en el área del deporte se busca llegar a cada sector del país, en especial a los más necesitados.

“Queremos motivar a la práctica deportiva y promover las actividades recreativas”, dijo.

De su lado, la directora del centro penitenciario, Juana Núñez de Salcedo, agradeció al Ministerio de Deportes el apoyo a los esfuerzos de rehabilitación y reinserción de los internos.

“Nos sentimos altamente agradecidos”, dijo.