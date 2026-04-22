Plancha Orgullo Naqueño dice seguirá transformación

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La plancha “Orgullo Naqueño” #1, anunció la conformación de sus integrantes que estarán terciando en las próximas elecciones del Club Naco que están fijadas para este domingo 26, cuya directiva dirigirá los destinos de la organización para el período 2026-2028.

Su actual presidente, el inmortal del Deporte, Mario Alvarez Soto, proclamó que esta directiva ha logrado una revolución general de la mano con todos los socios donde se logró sanear las finanzas, se cumple con todos los compromisos con los suplidores, hay eficiencia en el cobro y se está invirtiendo con pulcritud en las infraestructuras de la organización.

La plancha “Orgullo Naqueño, Número 1”, está conformada por Mario Alvarez Soto, presidente, Heidy Féliz, primera vicepresidenta, Madelaine Andino, segunda vicepresidenta, Claudio Guzmán, tesorero, Luis Brea, vicetesorero, Erick Hernández, secretario, Gerardo Genao, vicesecretario y los vocales serán Jorge Suncar, primer vocal y Hostos Rizik, segundo vocal.

Además, al hablar con HOY, dijo que también se invierte en áreas que no se ven como son el mantenimiento, existe un plan en marcha de correctivo y preventivo de los equipos, instalaciones sanitarias, eléctricas y pluviales.

Expuso que ha recibido el reconocimiento a la entrega, la honestidad y la transparencia con la cual se han manejado los recursos. “Los socios me valoran y me dan muestras de respeto cada día”, enfatizó.

Dijo que la mejor de la aceptación es que el club permanece lleno de sus socios de lunes a lunes, desde que abre hasta que cierra, en todas sus dependencias y esa es la mejor muestra. “Hemos laborado con honestidad, pulcritud y transparencia, a la luz de todos los socios”, opinó.