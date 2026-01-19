Ito Bisonó encabeza recorrido por obras para los Juegos SD 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó, encabezó ayer un recorrido técnico y una jornada de seguimiento a las infraestructuras deportivas que se ejecutan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, confirmando que los proyectos avanzan conforme al cronograma establecido, sin contratiempos.

Durante el encuentro, realizado junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, se pasó balance al estado actual de las obras en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el parque Mirador del Este, dos de los principales complejos deportivos del evento regional. El ministro Bisonó explicó que, desde su llegada al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, una de las prioridades ha sido garantizar la continuidad y el seguimiento estricto de las obras vinculadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, porque -entiende- se trata de un compromiso país que no admite retrasos ni improvisaciones. “Las obras de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 avanzan de manera sostenida, con respecto al cronograma original y con el país por encima de todo. Nuestro compromiso es asegurar que este proyecto continúe sin ningún retraso y que el país cumpla con este compromiso internacional”, expresó el ministro Bisonó., durante el recorrido ayer.

El funcionario agradeció la apertura y disposición del exministro Carlos Bonilla para colaborar en el seguimiento de estas obras, las cuales ya cuentan con un cronograma definido y un nivel de avance importante.

Bisonó explicó que esta coordinación busca garantizar que el cambio de gestión no genere interrupciones y que los trabajos continúen con el mismo ritmo hasta su culminación.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó que "El Estado se ha empoderado. Cabe destacar el gran trabajo realizado por Carlos Bonilla y su equipo, quien se le adelantó al tiempo. Hoy estamos tranquilos, sin sustos, gracias a su gran trabajo al frente al Mived. Ahora llega un gerente con capacidad probada como Víctor -Ito- Bisonó. Garantizamos que vamos a tener estas instalaciones al 100% antes del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe". El ministro Cruz añadió que a los fines de preservar el cuidado y mantenimiento de estas instalaciones, hemos creado un voluntariado. "Estamos trabajando para que estos sean los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia", indicó.

Las autoridades recorrieron varias obras.