Jean Montero lidera triunfo del Valencia en basket de España

El Valencia Basket, con el dominicano Jean Montero a la cabeza, protagonizó una segunda mitad arrolladora en la que barrió de la pista a un Surne Bilbao que había logrado llegar vivo al descanso pero que acabó claudicando, totalmente superado por los enormes recursos visitantes hasta caer ante el líder de la Euroliga por 72-116.

En el partido de la decimotercera jornada de la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español), los 'hombres de negro' lograron equilibrar en el segundo cuarto (35-37) un primer cuarto también tremendo del Valencia (11-24), pero en la segunda mitad los de Pedro Martínez fueron persistentes para completar un parcial en los últimos 20 minutos de 37-79. Lideró el festival naranja Montero (22 puntos, 4/6 T3 y 26 de valoración), que fue quien reventó el choque en el tercer cuarto.

Aunque el dominicano estuvo muy bien ayudado por el resto de compañeros, especialmente el senegalés Brancou Badio (15, 3/6 T3, 6 rebotes y 20). Por el Surne Bilbao, en un mal día de sus principales referencias, Melwin Pantzar (8), Tryggvi Hlinason (5) y Justin Jaworski (0, 0/7 T3 y -7 en valoración), buen partido de Luke Petrasek (23, 4/5 T3 y 28) y Margiris Normantas (15), en el segundo .