Jonrón de Bryan De la Cruz decide victoria Toros ante AC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Sencillo de Luis Liberato que empató el partido 5-5 y cuadrangular de tres vueltas de Bryan De La Cruz, ambos en la baja de la octava entrada, fueron claves para que los Toros del Este vinieran desde atrás y vencieran 8-5 a las Águilas Cibaeñas, partido efectuado en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad.

El batazo de De La Cruz se produjo ante el relevista Brady Feigl, quien había entrada a lanzar en sustitución de Richard Rodríguez.

Con su victoria, los romanenses ponen ahora su récord en 3-1 y se mantienen en el segundo lugar detrás de los Leones del Escogido (4-0), en la semifinal del torneo dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Los taurinos llegaron debajo en el marcador 4-5, pero reaccionaron para fabricar un rally de cuatro carreras, sellado por el imparable remolcador de Liberato y el cuadrangular ganador de De La Cruz.

La victoria correspondió para el relevista Miguel Castro (1-0) al tirar el octavo en blanco.

Perdió Richard Rodríguez (0-1) al ceder las dos vueltas del gane. El cerrador Joe Corbett lanzó el noveno en blanco para acreditarse el salvamento.

Por las Aguilas, Leody Taveras empujó dos vueltas y el refuerzo Cristhian Adames pegó de 4-3.