Pelota Invernal
Jonrón de Bryan De la Cruz decide victoria Toros ante AC
El dramático batazo de De Las Cruz se produjo en la baja de la octava entrada con el partido igualado 5-5 y dos hombres en circulación
Sencillo de Luis Liberato que empató el partido 5-5 y cuadrangular de tres vueltas de Bryan De La Cruz, ambos en la baja de la octava entrada, fueron claves para que los Toros del Este vinieran desde atrás y vencieran 8-5 a las Águilas Cibaeñas, partido efectuado en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad.
El batazo de De La Cruz se produjo ante el relevista Brady Feigl, quien había entrada a lanzar en sustitución de Richard Rodríguez.
Con su victoria, los romanenses ponen ahora su récord en 3-1 y se mantienen en el segundo lugar detrás de los Leones del Escogido (4-0), en la semifinal del torneo dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.
Los taurinos llegaron debajo en el marcador 4-5, pero reaccionaron para fabricar un rally de cuatro carreras, sellado por el imparable remolcador de Liberato y el cuadrangular ganador de De La Cruz.
La victoria correspondió para el relevista Miguel Castro (1-0) al tirar el octavo en blanco.
Perdió Richard Rodríguez (0-1) al ceder las dos vueltas del gane. El cerrador Joe Corbett lanzó el noveno en blanco para acreditarse el salvamento.
Por las Aguilas, Leody Taveras empujó dos vueltas y el refuerzo Cristhian Adames pegó de 4-3.
Deportes
Juan Núñez: “Béisbol de RD tuvo un año 2025 de ensueño”
Primitivo Cadete