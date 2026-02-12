Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Juan Núñez: “Figuras han facilitado todo”

Al ser cuestionado sobre el presupuesto que se llevará el conjunto, enfatizó que será de un millón de dólares para todos los gastos de la delegación.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

JOSÉ CÁCERES

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol Amateur, Juan Núñez, valoró en su justa dimensión el trabajo que han venido haciendo el grupo de asesores, esas grandes figuras élites del béisbol como los inmortales Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortíz, Edwin Encarnación y Vladimir Guerrero.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el presupuesto que se llevará el conjunto, enfatizó que será de un millón de dólares para todos los gastos de la delegación.

“Los peloteros no cobrarán porque es un aporte que ellos harán a la defensa de la Patria”, apuntó. Núñez aprovechó para agradecer al presidente Luis Abinader, al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por todo el apoyo que vienen brindando al equipo nacional que estará en el Clásico Mundial. “No hay dinero para pagarles a esos jóvenes entregados”, añadió. 

JOSÉ CÁCERES

