Judocas entrenanen España y Ecuador para JCC2026

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) informó que las selecciones superiores partieron hacia España y Ecuador para agotar sendas bases de entrenamiento como preparación para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La información la dio a conocer el licenciado Gilberto García, presidente de la Fedojudo, quien señaló que los atletas ya se encuentran en sus respectivos lugares de concentración.

El dirigente federado indicó que los judocas José Nova, Medickson del Orbe, Moira Morillo y Robert Florentino partieron hacia España, donde estarán tomando parte del programa en el Centro de Alta Tecnificación de Valencia.

Como parte de la concentración, los judocas verán acción en los eventos de ranking mundial como Grand Prix y Grand Slam en las diferentes ciudades de España.

Los atletas tendrán la asistencia del entrenador Adalberto Ángeles.

Mientras, hacia Ecuador viajaron Marcos Cola González, Elmert Ramírez, Heriberto de Aza, Maikor Louis Pierre, Oscar Santana Ortiz, Estefanía Soriano y Raimeli Celesten Apolonio. Además figuran Samanta Josefa, Coral Velásquez Paulino, Ana Rosa, Creymarlin Valdez Balbuena, Esmeralda Damiano Guerrero y Eiraima Silvestre.

La delegación que se encuentra en Ecuador está integrada además por los entrenadores Wander Mateo y Juan Carlos Jacinto.

La participación de las representaciones en las dos bases de entrenamiento ha sido posible gracias a los recursos destinados por el Gobierno, a través del Ministerio de Deportes, así como el Grupo Creando Sueños Olímpicos. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 están previstos para llevarse a cabo del 24 de julio al 8 de agosto próximos.