Junior Caminero: "No hay favoritos entre Estados Unidos y Japón"

El joven antesalista dominicano Junior Caminero aseguró que su principal enfoque está en aprovechar al máximo la oportunidad que tiene con la Selección Nacional de Béisbol de la República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol que se celebra en Miami.

¿Estados Unidos o Japón?

Sobre la posibilidad de enfrentar a Selección de Béisbol de Estados Unidos o a Selección de Béisbol de Japón en un eventual partido final, Caminero señaló que no tiene favoritos. “Para nosotros no hay favoritos. El enfoque debe ser el mismo contra cualquiera, mantener la disciplina y salir al terreno a meter manos”, afirmó.

Agradecimientos a Nelson Cruz y Albert Pujols

Al ser abordado por los medios sobre su participación en el evento, Caminero expresó su agradecimiento por la confianza que han depositado en él el gerente general Nelson Cruz, quien lo incluyó en el roster del conjunto dominicano, y el dirigente Albert Pujols, quien le ha brindado la oportunidad de formar parte del lineup del equipo.

“El enfoque es aprovechar cada oportunidad que se me está dando y aportar al equipo”, expresó el talentoso jugador, quien destacó que su objetivo es contribuir al éxito del conjunto dominicano en el torneo.

Su mensaje a los jóvenes

Finalmente, el joven pelotero envió un mensaje a los jóvenes que se han identificado con su historia y su ascenso en el béisbol profesional. Caminero los exhortó a seguir trabajando con dedicación y esfuerzo para poder alcanzar sus metas y sueños en el deporte.