Kansas City Chiefs firman al Super Bowl MVP, Kenneth Walker por 3 años

Los Chiefs y el Jugador Más Valioso del Super Bowl, Kenneth Walker, acordaron un contrato de tres años por hasta 45 millones de dólares para traer al ex corredor de Seattle a Kansas City, según informó a The Associated Press el lunes una persona familiarizada con las negociaciones.

El acuerdo incluye 28,7 millones de dólares garantizados y 43,05 millones de dólares en valor base, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato porque los contratos no pueden formalizarse hasta que comience el nuevo año de la liga el miércoles.

Walker cubre quizás la mayor necesidad de los Chiefs en su intento de recuperarse de una desastrosa temporada de 6-11. Kareem Hunt e Isiah Pacheco, sus dos corredores principales, son agentes libres, dejando solo bajo contrato a Brashard Smith, jugador de segundo año.

El acuerdo se produjo cuando los Chiefs estaban a punto de llegar a un acuerdo para traer de vuelta al ala cerrada cuatro veces All-Pro Travis Kelce para su decimocuarta temporada, según informó a AP una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque el contrato aún no es definitivo.

Walker, seleccionado en la segunda ronda del draft de 2022, corrió para 3,555 yardas y 29 touchdowns en cuatro temporadas con los Seahawks. Acumuló 1,027 yardas y cinco anotaciones la temporada pasada, y fue aún mejor en los playoffs, con 116 yardas y tres touchdowns contra los 49ers, otro touchdown contra los Rams y 135 yardas en la victoria por 29-13 sobre los Patriots en el Super Bowl.

Es el cuarto MVP del Super Bowl en cambiar de equipo la temporada siguiente: Larry Brown pasó de los Cowboys a los Raiders, Desmond Howard de los Packers a los Raiders y Dexter Jackson de los Buccaneers a los Cardinals.