Karate anuncia clasificatorio a Juegos 2026 con 165 atletas de 20 países

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La Federación Dominicana de Karate anunció la celebración en el país a partir del próximo jueves 16 y hasta el día 18 de abril, del Campeonato Clasificatorio para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrará en el Pabellón de Esgrima en el Centro Olímpico, donde competirán unos 165 atletas de más de 20 naciones de Centroamérica y el Caribe.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación de Karate, José Luis Ramírez, quien declaró que este martes llegará al país el presidente de la Confederación Panamericana de Karate y su comitiva para estar presente en la actividad.

“Se van a escoger a los 144 atletas, en femenino y masculino, que vendrán a competir para buscar sus plazas para los Juegos de Santo Domingo”, acotó.

Manifestó Ramírez que el presidente de la Federación Panamericana de Karate, doctor José García Mañón, así como otros directivos de la organización, para supervisar y presenciar los combates y katas.

Dijo que el evento contará con el apoyo del Ministerio de Deportes, de INEFI, el Comité Organizador de los Juegos, el Comité Olímpico Dominicano y FEDOKARATE como anfitrión.

“Este miércoles se ofrecerán mayores detalles del Campeonato Clasificatorio de Karate con la presencia de más de 20 países de la región”, recalcó José Luis Ramírez.

Sentenció que será un evento de mucha calidad de técnica porque vendrá lo mejor de Centroamérica y del Caribe a buscar sus boletos para los Juegos de Santo Domingo 2026.