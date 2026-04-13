Teotihuacán enciende el fuego de los Juegos SD 2026

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El corazón de una de las civilizaciones más emblemáticas de América, la Zona Arqueológica de Teotihuacán, fue escenario el pasado sábado del encendido nuevo del fuego de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un acto que conjugó tradición, solemnidad y proyección regional.

A las 10:30 de la mañana, con la presentación del presídium y el inicio del protocolo de banderas e himnos, comenzó una ceremonia de unos 70 minutos que reunió a autoridades deportivas, gubernamentales y representantes de los 37 comités olímpicos nacionales que integran Centro Caribe Sports.

El desfile de banderas, los honores a los símbolos patrios de México y República Dominicana, así como la entonación del himno de Centro Caribe Sports, marcaron el tono protocolar de una jornada que pronto dio paso a un espectáculo de profundo contenido cultural.

En la vasta explanada, dominada por las imponentes pirámides de piedra, decenas de danzantes irrumpieron en escena con vestuarios multicolores, penachos de plumas y movimientos rítmicos que evocaron las ceremonias prehispánicas.

La música de sonoridad ancestral y la danza ritual del encendido del fuego nuevo, a cargo de estudiantes de Bellas Artes, transformaron el espacio en una representación viva de la cosmovisión mesoamericana.

El momento culminante llegó a las 11:35 de la mañana, cuando se realizó el encendido del fuego nuevo y la entrega de la antorcha a las autoridades, tras lo cual se dio inicio al primer relevo por la emblemática Calzada de los Muertos. En ese trayecto simbólico participaron figuras clave del deporte y la organización, incluyendo autoridades mexicanas y de República Dominicana.