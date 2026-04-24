Karate elegirá sus atletas para Juegos en el Torneo Militar

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Karate escogerá a los integrantes de los equipos nacionales para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe durante el desarrollo del Torneo Superior de ese deporte que se inicia este viernes 24 en el Torneo Superior de los Juegos Deportivos Militares que se inicia este viernes, organizado por la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el Pabellón de Esgrima, en el Centro Olímpico.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación de Karate, profesor José Luis Ramírez (Borola), en un despacho de prensa. Dijo que el certamen concluirá el próximo día

Indicó que en el Torneo Superior de Karate, en ambas ramas, está generando una gran expectativa entre todas las instituciones castrenses, quienes siempre presentan eventos de alta calidad competitiva.

“Allí estarán participando nuestros atletas María Dimitrova, Pamela Rodríguez, Anel Castillo, actuales medallistas de oro de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, así otro nutrido grupo de atletas”, precisó Ramírez.

Manifestó que cuando quede conformado los equipos nacionales, entonces FEDOKARATE dará inicio formal a la preparación y concentración de los atletas de cara a los Juegos donde se tiene planificado los fogueos y bases de entrenamientos, dentro y fuera del país.

Afirmó que María Dimitrova estará buscando su sexto título consecutivo en unos Juegos Centroamericanos, lo que será un gran hito, Anel Castillo va por su cuarta medalla de oro y Pamela Rodríguez, tras su tercera presea dorada.

“Estamos trabajando para darle medallas de calidad en el medallero”, dijo.