Sectores de la Av. Independencia tendrán limitación de agua este sábado: aquí la razón

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Una interrupción programada por una empresa eléctrica, en un cable de 69 mil voltios que abastece de energía el acueducto Haina-Manoguayabo, limitará el servicio de agua potable por varias horas en la mayoría de los sectores que circundan la avenida Independencia, informa la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

De acuerdo con una nota de prensa despachada por el Departamento de Comunicaciones de la institución, entre los sectores afectados se encuentran: 30 de Mayo, El Cacique, Mar Azul, Invi, urbanización Aesa, Costa Caribe, Pradera Verde, Residencial José Contreras y el residencial Sandra.

La CAASD informó que Haina-Manoguayabo estará fuera de servicio hasta las 3:00 p.m. de hoy viernes, cuando sea nueva vez reconectado y restablecido el servicio de agua potable en estos sectores del Distrito Nacional.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios por los inconvenientes derivados de las labores en el sistema eléctrico y mejoras en los servicios públicos.