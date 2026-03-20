Lecciones del Clásico Mundial: lo que Dominicana puede aprender de la edición 2026

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Si bien la participación de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 terminó de una manera inesperada, el torneo ofreció muchas experiencias y oportunidades para que selección dominicana se preparé para el futuro.

Mientras la selección nacional reflexiona sobre su eliminación en semifinales contra Estados Unidos, han surgido varias lecciones clave que podrían definir el futuro del béisbol dominicano.

El liderazgo de Albert Pujols

El Clásico 2026 marcó el debut de Albert Pujols como seleccionador nacional. Su liderazgo fue elogiado por lograr la unidad de un equipo repleto de superestrellas, una hazaña que se les había resistido a selecciones dominicanas anteriores.

La lección aprendida aquí es el valor del liderazgo del dirigente. Contar con una figura que inspira respeto universal permitió que jóvenes promesas como Junior Caminero y Geraldo Perdomo brillaran sin la presión de la responsabilidad nacional sobre sus hombros.

El beisbol dominicano está en buenas manos

Las actuaciones más destacadas no solo vinieron de veteranos consagrados, sino también de la nueva generación. Junior Caminero, Julio Rodríguez y Oneil Cruz demostraron que merecen estar en los escenarios más importantes del mundo.

La República Dominicana ha aprendido que no puede depender únicamente de su renombre. Integrar jóvenes talentos ambiciosos, que desde el principio del evento garantiza que el equipo mantenga la energía y la identidad que lo convierten en el rival más temido del torneo.

Se cierra la brecha entre países

El Clásica Mundial de 2026 se definió por la igualdad. La sorpresiva victoria de Italia sobre Estados Unidos y el posterior campeonato de Venezuela demuestran que la brecha entre los "Tres Grandes" (República Dominicana, Japón y Estados Unidos) y el resto del mundo se está reduciendo.

Cada partido, desde el inaugural contra Nicaragua hasta la semifinal contra Estados Unidos, debe afrontarse con la misma intensidad táctica.