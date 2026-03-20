"Una de las mejores experiencias de mi vida": El firme mensaje de Juan Soto tras el Clásico Mundial

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El dominicano Juan Soto regresó a la alineación de los Mets el jueves tras dos semanas jugando con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de este año, y el bateador se mostró entusiasmado con la experiencia.

Aunque Soto y la selección dominicana cayeron ante Estados Unidos en las semifinales, Soto la calificó como "una de las mejores experiencias" de su vida tras ser sustituido en la victoria de los Mets por 6-2 sobre los Astros. Pero para Soto fue mucho más que una simple experiencia; de hecho, la superestrella de los Mets atribuye al torneo su buen estado de ánimo a tan solo una semana del Día Inaugural del equipo.

"Me siento muy bien ahora mismo", dijo Soto. "Mi cuerpo, todo se siente bien. Siento que mi swing está en un buen punto para comenzar la temporada. No podría estar más preparado".

Soto mejoró su rendimiento durante el torneo, con un registro de 6 de 23 (.261) en los seis juegos del equipo, además de dos jonrones, cuatro carreras impulsadas, cinco bases por bolas y una base robada.

"Es una experiencia que recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de jugar", dijo Soto. "Cuando te vas por esas dos semanas, es increíble. Mejora mi juego. Tuvimos a David Ortiz, Pedro Martínez, Albert Pujols, Plácido Polanco, [Fernando] Tatis Sr.; tenemos jugadores que llevan tanto tiempo en este deporte y nos dieron muchísimos consejos que me ayudan a mejorar. No puedo pedir más".

En su primera temporada con los Mets, Soto tuvo una de las mejores de su carrera. Bateó para .263/.396/.525 con un OPS de .921, además de conectar 43 jonrones (la mejor marca de su carrera) y producir 105 carreras.