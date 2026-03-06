Leonel y Payano desean éxitos a la República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández y el miembro de la Dirección Política y titular de la Secretaría de Deportes, Felipe Payano, desearon augurios a la Selección de Béisbol que debuta este viernes a las 8:00 pm, ante Nicaragua en Miami, en el inicio del Grupo D del 6to Clásico Mundial de Béisbol. "Nuestros peloteros, que son grandes embajadores del país, dieron esta semana una soberbia demostración ante los Tigres de Detroit de que están listos para llegar bien lejos en Clásico Mundial", dijo Fernández.

Expuso que los dominicanos pondrán la bandera en alto y más 12 millones de corazones estarán palpitando en cada jugada, afirmó el líder de la FP.

Felipe Payano exclamó que el equipo nacional cuenta con juventud, talento y experiencia para traer la segunda corona del Clásico Mundial de Béisbol", dijo el exministro de Deportes (2004-2012).