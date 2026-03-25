Plan de 15 puntos de EE.UU.: qué dice Irán y lo último de la guerra

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Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, según The New York Times, que cita a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas.

De acuerdo con el diario, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Administración del presidente, Donald Trump, por abrir una vía de salida al conflicto, aunque por el momento no está claro hasta qué punto Teherán ha considerado el documento ni si cuenta con el respaldo de Israel.

Las fuentes anónimas citadas por The New York Times señalaron que el plan fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, en un contexto marcado por semanas de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

Según el NYT, el jefe del Ejército paquistaní, Syed Asim Munir, desempeña un papel clave como canal de comunicación entre las partes, mientras otros países de la región promueven contactos diplomáticos, sin que por ahora haya señales claras de una desescalada inmediata.

Irán niega un acuerdo con Trump

Sin embargo, todo esto fue negado este miércoles por el Ejército de Irán, que anunció una nueva ola de ataques contra Israel en apoyo a Hizbulá.

Mientras, según medios estadounidenses, el Pentágono ordenó la víspera el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. en Oriente Medio.

A continuación lo último de la guerra, que entra en su vigesimosexto día:

Irán: "No llames acuerdo a tu derrota"

- En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las declaraciones de la Casa Blanca sobre negociaciones con la República Islámica son falsas.

- "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", reza el comunicado.

- El Ejército iraní también advirtió que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región".

- Alrededor de las 6.00 GMT, el barril de brent, de referencia en Europa, se situaba ligeramente por encima de los 100 dólares (100,42).

Nueva fase de ataques

- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el inicio de una nueva ola de ataques contra Israel y dijo que ya ha golpeado puntos estratégicos e instalaciones militares del norte del país en apoyo a Hizbulá, según un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de élite del Ejército persa.

- Teherán afirma que esta operación marca el inicio de una serie de acciones contra Israel y advirtió que tanto las posiciones de las tropas hebreas en Palestina, ciudades israelíes como Tel Aviv, Kiryat Shmona o Bnei Brak, así como bases militares estadounidenses de la región, serán objeto de intensos ataques.

- A lo largo de la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron al menos tres andanadas de misiles lanzados desde Irán. Países del golfo como Baréin o Arabia Saudí también anunciaron haber interceptado drones, que en Kuwait provocaron un incendio en el aeropuerto internacional.

Nueve muertos y más de 40 heridos en Líbano

- Al menos nueve personas murieron y más de 40 resultaron heridas en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que ordenó el desplazamiento forzoso de población.

- Israel volvió a emitir "ordenes de evacuación" para el Líbano, en esta ocasión para siete zonas de los suburbios del sur de Beirut, entre ellas Haret Hreik, Yobeiri y Laylaki.

Trump: el palo y la zanahoria

- Aplicando la vieja estrategia de recompensa y amenaza, Trump continúa con dos vías aparentemente abiertas: por un lado se mostró convencido el martes de que Irán y Washington van a "alcanzar un acuerdo", si bien la República Islámica reconoce contactos indirectos pero rechaza que haya negociación.

- Según The New York Times, Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio. Las fuentes anónimas citadas por el diario señalaron que el plan fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear.

- Por otro, según medios de EE. UU., el Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. en Oriente Medio para ofrecer "nuevas posibilidades de acción" a Trump, de acuerdo con The Washington Post.

- The New York Times dice que la medida podría llegar a ser utilizada para tomar la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán.

Canciller chino apremia a su par iraní a iniciar conversaciones de paz

- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, exhortó a retomar la vía del diálogo para poner fin a la guerra de Irán e iniciar conversaciones de paz "lo antes posible" durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí.

- El bloqueo parcial de Irán en el estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y de la energía y afecta especialmente a Asia, que depende en gran medida del suministro desde esta vía estratégica. Filipinas declaró ayer el estado de emergencia energética con apenas un mes de recursos disponible.

Irán permite paso a "buques no hostiles"

- La misión de Irán ante la ONU afirmó este martes en X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz.

- Según la misión, los navíos de otros países que no participen ni apoyen "actos de agresión contra Irán" y que cumplan "con las normas de seguridad declaradas" pueden transitar de manera "segura" por el estrecho, en coordinación con las autoridades iraníes competentes.