Leones vencen Toros y ponen récord en 2-0

Los Leones del Escogido se quedaron solos en la primera posición del Round Robin del Torneo de Béisbol Invernal Dominicano, luego de vencer ayer por 8-7 a los Toros del Este en un partido que se definió en once entradas y que tuvo como escenario el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo, que llegó tras más de cuatro horas de juego, coloca a los escarlatas con marca de 2-0 en el Todos contra Todos, mientras que los Toros (1-1) están ahora en la segunda posición.

Con el encuentro empatado 7-7, los campeones nacionales y del Caribe empezaron la entrada 11 con Junior Lake en la intermedia como corredor fantasma, anotando con un error en tiro del lanzador Janser Lara, tras un toque de frente por parte de Erik González al primer pitcheo, permitiendo que Lake entrara en carrera.

Alexander Colomé (1-0) se adjudicó la victoria luego de retirar a los tres bateadores que enfrentó en el undécimo con un ponche. El la derrota fue para Lara (0-1).

Por los Leones, Raimel Tapia bateó de 5-3, con dos dobles, dos producidas y una anotada; José Marmolejos, de 5-3, con doble, dos impulsadas y una anotada; Erik González, de 5-1, con doble, dos remolcadas y una anotada, y Michael De la Cruz, de 3-2, con una empujada, una anotada y dos boletos

Por los Toros, Troy Johnston se fue de 5-2, con doble, dos producidas y una base por bolas, y Luis Liberato, de 6-2, con doble, una impulsada y una anotada.

Las carreras

Los visitantes marcaron una carrera en el primer episodio gracias a un doble de Liberato al jardín izquierdo y un sencillo de Bryan De la Cruz a la misma zona contra José Urquidy.

En el segundo, luego de dos outs, tubeyes consecutivos frente a Urquidy, de Bryan Lavastida y Sergio Alcántara al prado izquierdo, sumados a un imparable de Gilberto Celestino al central colocaron el juego 3-0. Sin embargo, en la parte baja, los Leones reaccionaron y anotaron dos.