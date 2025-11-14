Leyba, Adames y Rojas conducen a los Tigres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LICEY 2 ESTRELLAS 6.

Sencillos remolcadores de Domingo Leyba y Cristhian Adames y cuadrangular con uno abordo de Mel Rojas Jr. coronaron un rally de cuatro carreras en el cierre del octavo episodio para que los Tigres del Licey vencieran anoche 6-2 a las Estrellas Orientales, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estado unidos, en el estadio Quisqueya.

Los batazo remolcadores de una vuelta de Leyba y Adames se produjeron ante el relevista japonés Tomohiro Anraku y el jonrón de Rojas contra Raffy Vizcaíno.

Con su victoria, los bengaleses (8-10) rompen una seguidilla de dos derrotas, mientras los Orientales ponen su marca en 9-12.

La victoria correspondió para Wander Suero (1-0) al tirar el octavo en blanco. Perdió Tomohiro Anraku (0-1) al ser castigado con dos vueltas.

Por las Estrellas, Josh Lester pegó tres hits y Rodolfo Durándos hits.

Por los Tigres, Cristhian Adames pegó doble y sencillo remolcadores de dos vueltas; Mel Rojas Jr. pegó su jonrón; Domingo Leyba ligó su hit ganador; Emilio Bonifacio y Gustavo Núñez un hit.

Los Orientales tomaron el control del juego al fabricar dos vueltas en la alta del primer episodio por rodado por el cuadro de Raimel Tapia y sencillo de Junior Pérez.

Los Tigres descontaron en el cierre del mismo primer episodio por doble remolcador de Cristhian Adames. Licey empató 2-2 en el cierre de la tercera entrada por hit de Emilio Bonifacio y un error en tiro.