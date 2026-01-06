llevan a los toros a empatar con leones

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los Toros del Este empataron en primer lugar con los Leones del Escogido en el “Todos contra Todos” tras vencerlo 3-1 anoche en el Estadio Quisqueya. Los representantes de los Toros del Este se apoyaron en el bate de Jeimer Candelario y el pitcheo de los Leones. El partido lo ganó Yacabonis en rol de relevo, mientras que cargó con el fracaso, Radhames Liz, Joe Corbett se acreditó juego salvado.

Los ganadores pegaron nueve hits y los Leones, cinco.

Ahora, los Toros y los Leones tienen marca de 6-2. El juego de Aguilas y Gigantes fue suspendido por la lluvia.

Las tres carreras de los ganadores llegaron en el tercer episodio.

Gilberto Celestino pegó sencillo al prado derecho. Luis Liberato sacó el elevado al central, Bryan De La Cruz fue boleado. Eloy Jiménez despachó hit al left remolcando a Celestino. Juan Brito falla con elevado de foul a las paradas cortas, Yairo Muñoz recibió cuatro malas, Jeimer Candelario remolcó dos con hit al prado central contra el nuevo lanzador, Patrick Halligan que sustituyó a Liz.