Llibre representará República Dominicana en la Florida

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El piloto dominicano Jimmy Llibre está listo para afrontar uno de los desafíos más exigentes del calendario 2026 del GT4 América, con su participación en la tercera ronda del campeonato, a celebrarse en el icónico Sebring International Raceway, en Florida, sede de las legendarias 12 Horas de Sebring.

En esta cita, Llibre se enfrentará a un competitivo grupo de 35 pilotos provenientes de Estados Unidos y Europa, destacándose como el único representante de Latinoamérica en la categoría PRO, donde compite actualmente.

Con más de 70 años de historia, Sebring es considerado uno de los circuitos más demandantes del mundo, reconocido por su superficie irregular y altamente técnica, que pone a prueba tanto la resistencia física de los pilotos como la durabilidad mecánica de los autos. En este escenario, el piloto dominicano buscará los puntos claves que le permitan consolidarse como protagonista en la temporada.

En un campeonato con cobertura mediática en Estados Unidos, Europa y plataformas digitales globales, Llibre se posiciona como un embajador de RD.