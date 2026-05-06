El calor no da tregua: lo que viene en los próximos 10 días en RD

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El analista meteorológico Jean Suriel advirtió hoy que el territorio dominicano se prepara para enfrentar un período de calor sofocante que se extenderá, al menos, durante los próximos 10 días. Esta situación responde a una compleja combinación de cinco factores atmosféricos que elevarán la sensación térmica a niveles críticos en gran parte del país.

Según explicó Suriel, el panorama climático actual está influenciado por:

1. Una anomalía térmica localizada en el Mar Caribe.

2. Abundante humedad marina que incrementa la sensación de sofocación.

3. Vientos cálidos procedentes del sureste.

4. Una fuerte incidencia de la radiación solar.

5. La persistente influencia de un sistema de alta presión en el Océano Atlántico.

Polvo del Sahara

A pesar de que la primera onda tropical de la temporada se desplaza actualmente al sur de Puerto Rico, el experto señaló que no se esperan lluvias de importancia para este miércoles. El fenómeno avanza acompañado de una densa nube de polvo del Sahara, lo que inhibe la formación de nubosidad significativa sobre la geografía nacional.

Pronóstico de la semana

A corto plazo, el ambiente permanecerá mayormente seco, aunque con ligeras variaciones:

Jueves: Se esperan remanentes de la onda tropical y vientos húmedos del Caribe, lo que podría generar chubascos aislados y no significativos en algunas provincias.

Viernes: El sistema de alta presión dominará el ambiente desde el amanecer. Se prevé un calor intenso en todo el país, con posibilidad de lluvias dispersas en la Cordillera Central y las regiones noreste, sur y sureste debido a la humedad.

Fin de semana: La tendencia calurosa se mantendrá firme. Durante las tardes, podrían registrarse chubascos pasajeros en zonas del este, sureste, noreste y la Cordillera Central.