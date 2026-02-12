Luis Abinader ratifica que el Teo Cruz se queda

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader garantizó ayer que el coliseo de boxeo Carlos “Teo” Cruz es intocable y no será afectado por los trabajos de construcción de un nuevo Estadio de Béisbol en Ensanche La Fe.

El mandatario ofreció la garantía durante una llamada telefónica realizada al ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, tras finalizar un acto de entrega de utilería a las asociaciones de Boxeo y Balonmano de la provincia Santo Domingo, efectuado en el salón James Rodríguez del Miderec.

“No se lleven de chismes, llévense de lo que nosotros decimos”, expresó el mandatario en su breve conversación telefónica con Kelvin Cruz, quien minutos antes se había referido al rumor sobre la posible afectación del coliseo, asegurando a los presentes que esa instalación será conservada.

Cruz encabezó un ciclo de entrega de útiles deportivos a dirigentes.