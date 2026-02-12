Día de Darwin: quién fue y por qué su teoría cambió la ciencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 12 de febrero se celebra el Día de Charles Darwin, una celebración que conmemora el nacimiento de este célebre científico inglés.

La conmemoración de este día tiene como objetivo promover la figura de este importante científico y sus grandes aportaciones en el campo de la biología y la ciencia, principalmente, por definir el origen de las especies.

La Teoría de Darwin es una de las teorías científicas más importantes de la historia de la humanidad.

Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural.

Ejemplar de «El Origen de las Especies» de Charles Darwin.EFE//Sáshenka Gutiérrez/ARCHIVO





La teoría de Charles Darwin, centrada en la evolución por selección natural, cambió la ciencia al explicar la diversidad de la vida sin recurrir a la creación divina, proponiendo en su lugar que todas las especies descienden de antepasados comunes y se adaptan a través de cambios paulatinos.

Publicada en El origen de las especies (1859), esta teoría estableció que los individuos mejor adaptados tienen mayor éxito reproductivo, convirtiéndose en el pilar fundamental de la biología moderna y unificando disciplinas como la paleontología, la genética y la ecología.

¿Por qué su teoría cambió la ciencia?

El portal Fundacion Aaquae señaló que su obra El origen de las especies, publicada hace ya 160 años, revolucionó la biología, al ser el primer científico que ofrecía evidencias que explicaban la evolución del ser humano.