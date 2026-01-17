Manchester United sorprende al Manchester City por 2-0 en el primer partido de Michael Carrick

Publicado por AP Creado: Actualizado:

En su primer partido al mando, Michael Carrick vio a su equipo lograr una impresionante victoria por 2-0 contra el Manchester City en la Premier League el sábado, disipando la tristeza que se cernía sobre Old Trafford.

"Es un gran comienzo, es innegable", declaró Carrick tras los goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu que sellaron la victoria en el derbi número 198 de Manchester.

El trabajo ahora es mantener la buena racha.

"Ese es el reto, en última instancia, y creo que debe ser una versión de la normalidad", declaró Carrick, quien fue nombrado entrenador jefe esta semana.

El excentrocampista del United solo ha firmado contrato hasta final de temporada y tiene 17 partidos para convencer a la directiva del club de que le otorgue el puesto de forma permanente, después de que Ruben Amorim se convirtiera en el sexto entrenador permanente en ser despedido desde que la leyenda del club, Alex Ferguson, se retiró en 2013.

No podría haber causado una mejor primera impresión con una actuación dominante contra el todopoderoso entrenador del City, Pep Guardiola, quien no pudo hacer nada más que felicitar a su oponente después del partido.

“Ganó el mejor equipo. No hay nada más que decir”, dijo Guardiola. “Cuando un equipo es mejor, hay que aceptarlo. Tenían una energía que nosotros no teníamos. ¡Enhorabuena!”.

La victoria hizo que la afición del United cantara a todo pulmón en Old Trafford, acallando el murmullo de sus feroces rivales.

“La afición estuvo increíble y ayer dije que este podría ser un lugar mágico”, dijo Carrick. “Sentir esa sensación es justo lo que queremos. Ojalá sea solo el comienzo y algo sobre lo que podamos seguir construyendo”.