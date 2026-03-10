Pujols: “Este evento se trata de ganar la corona de campeón”

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Miami, A pesar del gran inicio del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, el dirigente Albert Pujols es cauteloso al momento de mostrar triunfalismo entre sus jugadores y la fanaticada.

“Este es un torneo bien corto, muchas emociones y al final eso fue lo que yo le dije a los muchachos que jueguen la pelota como ellos saben, aquí yo no vine a enseñarle a jugar la pelota y esto es lo que nos está funcionando hasta el momento, gracias a Dios”, dijo el futuro inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown.

Rivalidad con Venezuela

Ante la pregunta de la gran rivalidad existente entre los fanáticos dominicanos y venezolanos de cara al esperado enfrentamiento del miércoles, Pujols fue enfático al señalar que esa rivalidad solo existe en la fanaticada.

“Eso es entre la fanaticada, los fanáticos se enfocan en eso, nosotros como peloteros no lo miramos así; lo miramos como un partido; Venezuela tiene un tremendo equipo, nosotros también y al final va a ganar el que haga menos errores y haga más carreras”, indicó.

Añadió que su trabajo como dirigente es enfocarse en mover las piezas y tratar de poner los muchachos que van a jugar esa noche para tratar de ganar el juego.

Afirmó que no se trata solo de ganarle a Venezuela, se trata de ganar todos los juegos y coronarse campeones”.

Sobre el buen momento que vive el conjunto dominicano, Pujols sostuvo que los peloteros están muy motivados y cumpliendo con las expectativas creadas sobre ellos. “Me siento súper agradecido con Dios, con los muchachos, están súper motivados”.