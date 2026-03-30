Monegro inspeccionó Tenis; Maldonado valora la visita

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Monegro, visitó las instalaciones del Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, ubicadas en el Parque del Este, de Santo Domingo Este, con el objetivo de evaluar su estado e iniciar con los trabajos de adecuación de cara a los próximos Juegos de Santo Domingo 2026.

El periodista Monegro estuvo acompañado por el director técnico de la justa multidisciplinaria, Tony Mesa, y de Pedro Zamora. Fueron recibidos por Persio Maldonado y Sergio Tobal, presidente y vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), respectivamente.

La cancha central del complejo de Tenis será reparada para los Juegos

Compromiso juntos

Durante el recorrido por la obra, Monegro valoró el compromiso conjunto para garantizar que los aficionados del Tenis puedan disfrutar de un espectáculo de alto nivel en esta disciplina durante los Juegos Centroamericanos y luego que concluyan los mismos.

Asimismo, elogió el estado actual de las instalaciones que fueron construidas en el año 2003 para los Juegos Panamericanos.

Afirmó que tienen el adecuado mantenimiento, que ha permitido prolongar su vida útil en el tiempo.

“Coincidimos en hacer mejoras importantes para adecuarlas a los estándares internacionales del Complejo de Tenis”, dijo.