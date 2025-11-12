Murphy y Vogt, Managers del Año

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

El dirigente de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, y el timonel de los Guardianes, Stephen Vogt, fueron reconocidos ambos como Manager del Año de la Liga Nacional y la Liga Americana por segunda campaña seguida, respectivamente, tras la votación de los electores de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA).

Hasta hoy, solamente dos dirigentes habían ganado el Manager del Año en campañas seguidas: el miembro del Salón de la Fama, Bobby Cox (2004-2005), y Kevin Cash de los Rays (2020-2021). Murphy y Vogt duplicaron el tamaño del exclusivo club.

Stephen Vogt

Sección Especial: Premios 2025

Murphy recibió 27 votos al primer lugar, mientras que Terry Francona (dos) de los Rojos y Rob Thomson (uno) de los Filis recibieron las otras selecciones al primer puesto.

Vogt superó en la votación a John Schneider de los Azulejos y Dan Wilson de los Marineros.

Lo que hay que recordar de los Cerveceros de Murphy en el 2025 es cómo empezó todo.

Era marzo y tenían un récord de 0-4, igualando a los Cardenales de 1954 por la mayor cantidad de carreras permitidas en los primeros cuatro partidos de cualquier campaña en la era moderna. ¿Recuerdan la fiebre por los bates torpedo? Los Cerveceros tuvieron mucho que ver con eso.

También las lesiones. Seis lanzadores abridores estaban en la lista de lesionados.

Y otro, el cubano Néstor Cortés, cuyo debut con los Cerveceros fue casi inconcebible en el Yankee Stadium con tres jonrones en tres lanzamientos, estaba a una semana de sumarse a la lista de lesionados.