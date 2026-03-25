La NBA crece: las nuevas ciudades que cambiarán el mapa del baloncesto

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La NBA finalmente decidió considerar la posibilidad de expandirse más allá de sus actuales 30 equipos. El miércoles, los propietarios de la liga votaron a favor de explorar el proceso para incorporar franquicias en Las Vegas y Seattle.

No fue una decisión sorpresiva; la expansión se ha contemplado durante años, y desde hace tiempo era evidente que estas dos ciudades, ambas con una larga tradición ligada a la NBA, están ahora un paso más cerca de unirse a la liga.

Las Vegas, sede de la liga durante el verano y lugar donde se disputaron las primeras finales de la NBA Cup, ha estado reclamando un equipo de la NBA desde al menos finales de la década de 1990, si no incluso antes. Y Seattle lleva casi dos décadas esperando el regreso de los SuperSonics.

La decisión está ahora en sus manos.

“La votación de hoy refleja el interés de nuestra Junta Directiva en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga trayectoria de apoyo al baloncesto de la NBA”, declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Esperamos dar este siguiente paso y dialogar con las partes interesadas”.

La medida aprobada por la junta de gobernadores de la liga se denomina exploración de una posible expansión de equipos. Los grupos propietarios potenciales deberán ahora elaborar sus propuestas y planes para demostrar a la liga que son dignos de poseer franquicias de la NBA.

La liga informó que el banco de inversión PJT Partners ha sido contratado como asesor estratégico para evaluar posibles mercados, grupos propietarios, infraestructura de estadios y las implicaciones económicas generales de la expansión.

Reacciones de los gobernadores

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, aplaudió la votación, afirmando que “es el momento oportuno”.

Seattle tuvo un equipo de la NBA desde 1967 hasta 2008, cuando los Sonics —campeones de 1979— se mudaron para convertirse en los Oklahoma City Thunder.

Desde entonces, diversos grupos han presionado para que el equipo —o un equipo— regrese.

“El regreso de los Sonics es una prioridad absoluta, y el estado será un firme aliado en este esfuerzo”, declaró Ferguson. “Planeo estar presente en el inicio del partido junto a miles de aficionados cuando los Sonics regresen”.

Las Vegas ha formado parte de la liga durante décadas. La Liga de Verano de la NBA se celebra en Las Vegas cada año y se ha convertido en un evento imperdible para ejecutivos, entrenadores, medios de comunicación, agentes e incluso jugadores que no participan en los partidos.

La ciudad solía albergar ocasionalmente partidos de temporada regular; por ejemplo, en 1984, Kareem Abdul-Jabbar de Los Angeles Lakers batió el récord de anotación de la liga en un partido contra los Utah Jazz, quienes por aquel entonces utilizaban Las Vegas para algunos de sus partidos como locales.

Hace un par de décadas, la idea de establecer una franquicia allí podría haber parecido improbable. Ya no, sobre todo con los Raiders de la NFL, los Golden Knights de la NHL y las Aces de la WNBA ya presentes, y con la llegada de la Major League Baseball.

¿Qué sigue?

Ahora que este paso se ha completado, hay muchos asuntos por decidir. Una lista parcial:

— La cuota de expansión, que se estima en al menos 6 mil millones de dólares.

— El cronograma para la incorporación de los clubes. Parece que la temporada 2028-29 sería casi con seguridad la más temprana posible.

— El efecto dominó. Si tanto Las Vegas como Seattle obtienen equipos, sin duda estarían en la Conferencia Oeste. Para evitar tener 17 equipos en una conferencia y 15 en la otra, la liga buscaría trasladar un equipo actual del Oeste a la Conferencia Este. Geográficamente, Nueva Orleans, Memphis o Minnesota serían los candidatos más lógicos para pasar al Este.