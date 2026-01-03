Gilgeous-Alexander electo Jugador del Mes

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El base del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, ha sido nombrado Jugador del Mes de la Conferencia Oeste por los partidos disputados en diciembre, según anunció hoy la NBA.

Durante diciembre, Gilgeous-Alexander lideró al Thunder a un récord de 9-4, promediando 31.4 puntos con un 59.4% de acierto en tiros de campo, incluyendo un 43.6% en triples, además de 6.1 asistencias, 4.6 rebotes y 1.67 robos en 32.8 minutos por partido.

Gilgeous-Alexander va camino de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en promediar más de 30 puntos con menos de 2.0 pérdidas de balón.

Actualmente ostenta una racha de 105 partidos anotando al menos 20 puntos, la segunda más larga en la historia de la NBA.

El tres veces miembro del Primer Equipo All-NBA está en camino de convertirse en el tercer jugador en la historia de la NBA en eclipsar al menos 30 puntos con un 50% o más de tiros durante cuatro temporadas consecutivas (Michael Jordan y Wilt Chamberlain).

Resonancia magnética de Wembanyama no muestra lesión en la rodilla

Una resonancia magnética realizada el jueves mostró que el pívot estrella de los San Antonio Spurs, Víctor Wembanyama, no sufrió ningún daño en los ligamentos de la rodilla izquierda que se hiperextendió la noche anterior en la victoria contra los New York Knicks, según informaron fuentes de la liga a ESPN.

Wembanyama no viajó con los Spurs a Indianápolis para el partido del viernes contra los Indiana Pacers porque los directivos del equipo quieren que aproveche las opciones de tratamiento disponibles en el Victory Capital Performance Center, según las fuentes. Oficialmente, está descartado para el partido contra los Pacers.