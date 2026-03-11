Agradecen reconstrucción de la carretera que conecta Villa Riva con la Autopista Nordeste

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos procedentes del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, residentes en esta ciudad e hijos de productores agrícolas, manifestaron agradecer al presidente Luis Abinader la reconstrucción y reciente inauguración de la carretera que une su pueblo con la autopista del Nordeste (Juan Pablo II).

Juan Hernández, Antonio López, Wilfredo Lantigua, Hiciano Rivas, Ana del Orbe, Hipólito Báez, Altagracia Contreras, Iris de Marmolejos, Ernesto Cuevas, Isidro Sierra, José Antonio Madera y Carlos M. Ruiz, en documento de prensa, afirman:

“Que sus padres y otros familiares son productores de arroz, cacao, plátano y con crianza de vacas lecheras, y por el pésimo estado de la vía veían perder sus frutos, ya que los vehículos se quedaban atascados mientras transitaban, y otras veces se imposibilitaba sacarlos al pueblo.”

Especificaron que Villa Riva forma parte integral del sistema productivo de la región del Cibao, y con la reconstrucción de la carretera, se convierte en más segura y moderna, marcando un antes y un después para la zona.

Asimismo, esta obra de 10,3 km fortalece la conexión con el Cibao Central, beneficiando a más de 50,000 personas y mejorando el comercio local, así como la conectividad con los destinos turísticos de María Trinidad Sánchez y Samaná.

También se entregaron el muro de gaviones y la adecuación del río Yuna en la zona, para modernizar la infraestructura vial y fomentar el desarrollo sostenible.

La obra responde a una demanda de la comunidad. Nos sentimos agradecidos del presidente Abinader.