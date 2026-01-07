LeBron desafía el tiempo y los Lakers marcan el ritmo: resumen de lo mejor de NBA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La jornada del martes en la NBA dejó actuaciones individuales memorables, triples decisivos y partidos que se definieron en los últimos segundos.

LeBron James volvió a demostrar que la edad es solo un número con otra noche dominante para los Lakers, mientras que en Dallas un tiro clave rompió una larga racha negativa como visitantes.

En Memphis, un cierre dramático selló una victoria por la mínima ante unos Spurs liderados por Victor Wembanyama.

Estas fueron las principales historias que marcaron la noche en la mejor liga de baloncesto del mundo.

LeBron James sigue desafiando el tiempo con los Lakers

A sus 41 años, LeBron James continúa exhibiendo un nivel que asombra incluso a sus propios compañeros. El estelar jugador anotó 30 puntos en apenas 33 minutos para guiar a los Lakers de Los Ángeles a una victoria 111-103 sobre los Pelicans en Nueva Orleans.

James fue dominante desde el inicio, volcando el balón a solo 19 segundos del salto inicial y encestando triples profundos que impulsaron una decisiva racha de 18-4 al comienzo del último cuarto. Fue la segunda vez en tres partidos que alcanza al menos 30 puntos, luego de sumar 31 en el triunfo ante Memphis el viernes.

Tras el encuentro, el debate giró en torno a su disponibilidad para jugar en noches consecutivas, a lo que LeBron respondió con ironía, recordando que es el jugador con más minutos disputados en la historia de la NBA y el máximo anotador de todos los tiempos, superando ya los 42,000 puntos en temporada regular.

Triple decisivo da respiro a los Mavericks ante los Kings

Mavericks obtienen victoria por 100-98 sobre los KingsAP

En Sacramento, Brandon Williams se vistió de héroe al encestar un triple con 33.9 segundos por jugar, sellando la victoria 100-98 de los Dallas Mavericks sobre los Kings y cortando una racha de siete derrotas consecutivas como visitantes.

Cooper Flagg lideró la ofensiva de Dallas con 20 puntos, mientras que Anthony Davis aportó 19 tantos y 16 rebotes. Williams terminó con 18 puntos y Naji Marshall añadió 15.

Dallas llegó a estar abajo 58-46 al descanso, pero reaccionó en la segunda mitad y superó a Sacramento por 14 puntos en los dos últimos cuartos. Los Kings tuvieron varias oportunidades para recuperar la ventaja en los segundos finales, pero fallaron intentos de larga distancia que sellaron su sexta derrota consecutiva.

DeMar DeRozan encabezó a Sacramento con 21 puntos, seguido por Zach LaVine con 20. El equipo californiano, que ahora tiene marca de 8-29, atraviesa uno de los momentos más difíciles de la temporada.

Cierre de infarto en Memphis: Grizzlies vencen por la mínima a Spurs

Cam Spencer anota 21 puntos, incluidos los últimos cinco, para darle a los Grizzlies una victoria de 106-105 sobre los SpursAP

En otro duelo vibrante, Cam Spencer anotó 21 puntos -incluidos cinco en el último minuto y medio- para conducir a los Grizzlies de Memphis a una victoria 106-105 sobre los San Antonio Spurs.

El tiro decisivo llegó con 36.5 segundos restantes, cuando Spencer encestó un salto desde la línea de fondo. En la última posesión, De’Aaron Fox intentó dar vuelta al marcador, pero su disparo fue bloqueado por Santi Aldama, sellando el triunfo de Memphis y rompiendo una racha de cuatro derrotas.

Victor Wembanyama brilló en el regreso a la cancha tras perderse dos partidos, liderando a los Spurs con 30 puntos en solo 21 minutos de acción. Jaren Jackson Jr. también sumó 21 para Memphis, mientras que Spencer completó una noche redonda con ocho rebotes y ocho asistencias.

