¿Quién es Julio César Landrón, el nuevo director del SNS que reemplaza a Mario Lama?

El presidente de la República, Luis Abinader, designó mediante el decreto 6-26 al doctor Julio César Landrón de la Rosa como nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), en sustitución del doctor Mario Lama Olivero, quien presentó su renuncia a la posición.

La designación se realizó conforme a lo establecido en la Ley 123-15, que dispone que el director del SNS sea escogido por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por el Ministerio de Salud Pública y aprobada por el Consejo Directivo del organismo.

Trayectoria profesional

El doctor Julio César Landrón es médico cirujano ortopedista y traumatólogo, con una maestría en salud pública y formación en alta gerencia y gestión empresarial en salud. Su carrera combina la práctica médica con la gestión hospitalaria y la docencia.

Entre sus principales cargos y aportes destacan:

Director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.

Director provincial de salud en Sánchez Ramírez.

Jefe general de residentes y profesor en el Hospital Darío Contreras.

Presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia.

Consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Representante de la República Dominicana en la red AO Trauma Latinoamérica.

Además, ha sido miembro activo de sociedades médicas internacionales como la Sociedad Mundial de Ortopedia (SICOT), la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia, la Academia Americana de Ortopedia, la Sociedad Española de Ortopedia y la Sociedad Chilena de Ortopedia, entre otras.