Lebron James una leyenda viviente de la NBA, a pesar de los años

Tras haber pasado 23 años de haber comenzado su carrera en la NBA, LeBron James continúa siendo el referente de la NBA dentro y fuera de la duela. Una leyenda viviente cuya excelencia nos parece tan mundana, que a veces hay que recordarnos de lo especial que es coincidir con él en esta era.

Desde el inicio de la carrera de LeBron, se destacaba el cuidado extremo que el jugador le daba a su cuerpo para rendir al máximo en la cancha.

Se hablaba en su momento que LeBron invertía más de un millón de dólares al año en el cuidado de su cuerpo al inicio de su carrera. Hoy en día, el mismo James admite que es más alto ese número. Es importante mencionar que James inició su carrera en una época mucho más física y reñida, donde el tiro de media distancia y las peleas en la pintura para conseguir canastas eran la normativa.

Tomando en cuenta la temporada regular y los playoffs, James entra a la temporada 2025-26 con un total de 50,473 puntos anotados. Es una cantidad escandalosa y luce inclusive más impresionante cuando se toma en cuenta que LeBron jamás ha anotado 3,000 puntos en alguna de sus 22 temporadas en la NBA.

En 2019-20, su única campaña que terminó en campeonato con Los Angeles Lakers, James anotó 2,278, la última vez que sumó más de 2,000 puntos. El jugador más cercano a este récord es Kevin Durant, con más de 15,000 puntos de lograrlo, y que, con 37 años de edad, difícilmente jugará muchos más años después del retiro de LeBron para poder alcanzarlo.