NBA: Lakers logran séptima victoria seguida y Timberwolves superan a Spurs; aquí el resumen

Publicado por HoyAP Creado: Actualizado:

La NBA brilló este fin de semana con actuaciones dominantes en los juegos de los Lakers y el duelo Timberwolves–Spurs. A continuación, un resumen de lo más destacado.

Doncic lidera triunfo de los Lakers y extienden racha a siete victorias

Luka Doncic encendió la duela desde el primer cuarto al anotar 20 de sus 34 puntos en ese tramo, guiando a Los Ángeles Lakers a una victoria 133-121 sobre los New Orleans Pelicans la noche del domingo.

El esloveno completó la noche con 12 rebotes y siete asistencias, impulsando a los Lakers a su séptima victoria consecutiva y la 13.ª en los últimos 15 partidos. Austin Reaves también tuvo una actuación sobresaliente con 33 puntos y ocho asistencias, mientras que Deandre Ayton aportó un doble-doble de 22 unidades y 12 capturas. Rui Hachimura sumó 14 puntos.

LeBron James no jugó debido a molestias en el pie izquierdo. El veterano había regresado el 18 de noviembre, disputando cuatro encuentros tras recuperarse de la ciática.

En los Pelicans, Saddiq Bey registró 22 puntos y 11 rebotes, y Bryce McGowens aportó 23 tantos. El conjunto de Nueva Orleans atraviesa un difícil momento al perder 11 de sus últimos 12 partidos. Además, jugó con bajas sensibles: Zion Williamson (isquiotibiales) y Trey Murphy III (codo) permanecieron en la banca.

Los Lakers dominaron desde el inicio, con ventaja 46-27 en el primer cuarto y 77-57 al descanso. Los 46 puntos anotados en el periodo fueron su mejor marca de la temporada y una de las cifras más altas en la historia de la franquicia para un primer cuarto. Los Pelicans reaccionaron en el tercero, acercándose 100-89, pero no fue suficiente para frenar el impulso angelino.

Edwards rompe récord y los Timberwolves superan a los Spurs 125-112

Timberwolves superan a Spurs

Anthony Edwards firmó una noche histórica al anotar 32 puntos y convertirse en el jugador con más partidos de 30 o más puntos en la historia de los Minnesota Timberwolves.

Julius Randle contribuyó con un sólido desempeño de 22 puntos, 12 asistencias y seis rebotes. Donte DiVincenzo añadió 18 unidades y Naz Reid 15 para completar una victoria que permitió a Minnesota cerrar el fin de semana con marca perfecta en casa, tras tres derrotas seguidas como visitantes.

Los Spurs, que no contaron nuevamente con Victor Wembanyama por una distensión en la pantorrilla, tuvieron como máximo anotador a De’Aaron Fox, quien terminó con 25 puntos y un efectivo 10 de 15 en tiros de campo. Devin Vassell y Keldon Johnson sumaron 22 cada uno.

San Antonio llegó al último cuarto con ventaja 93-89, pero Minnesota reaccionó con autoridad, superándolos 36-19 en el periodo final. Triples consecutivos de DiVincenzo y Reid dieron impulso definitivo a los Timberwolves, que sellaron el triunfo.

Edwards, pese a cometer seis pérdidas en la primera mitad -cinco en el primer cuarto-, cerró con una actuación brillante: 13 de 18 en tiros de campo y cuatro triples, para su 102º partido de 30 puntos, dejando atrás el récord que pertenecía a Karl-Anthony Towns.