John Harbaugh deja el cargo de entrenador de los Ravens

John Harbaugh dejó de ser entrenador de los Baltimore Ravens, según informaron fuentes a Adam Schefter de ESPN el martes, poniendo fin a la racha del entrenador más exitoso en la historia de la franquicia.

Su salida se produjo dos días después de que los Ravens perdieran ante sus rivales Steelers en Pittsburgh por 26-24, lo que los eliminó de los playoffs por primera vez desde 2021. Harbaugh había firmado un contrato de tres años la temporada baja anterior y tenía contrato hasta la temporada 2028.

Harbaugh, de 63 años, ocupa el puesto 12 en la lista de entrenadores con más victorias de la historia de la NFL, con 193, y guió a los Ravens a un título del Super Bowl en 2012. Tras 18 temporadas al frente de los Ravens, fue el segundo entrenador en activo con mayor permanencia en la liga, detrás de Mike Tomlin, quien está en su 19.ª temporada con los Steelers.

Pero Harbaugh no cosechó tanto éxito en postemporada en los últimos años como al principio de su carrera, lo cual fue una gran decepción considerando que contaba con Lamar Jackson, dos veces Jugador Más Valioso de la NFL. En ocho temporadas con Jackson, Harbaugh solo ganó tres partidos de playoffs y nunca superó el Juego de Campeonato de la AFC.

La última temporada de Harbaugh en Baltimore resultó ser una de las más difíciles. Los Ravens (8-9), favoritos en las apuestas de pretemporada para ganar el Super Bowl, terminaron con un récord perdedor por apenas tercera vez con Harbaugh.

El descontento de la afición en Baltimore creció a lo largo de una temporada en la que los Ravens tuvieron un récord de 3-6 en el M&T Bank Stadium, el peor récord en casa en la historia de la franquicia. Harbaugh fue abucheado al salir del campo tras la derrota por 44-10 ante los Houston Texans el 5 de octubre, y hubo una gran cantidad de asientos vacíos en los últimos siete partidos en casa.

Las críticas a Harbaugh aumentaron tras la derrota por 28-24 ante los New England Patriots el 21 de diciembre, cuando el corredor Derrick Henry no recibió ningún acarreo en los últimos 12 minutos del partido, a pesar de que Baltimore tenía una ventaja de dos dígitos en el último cuarto.

En su última pregunta tras la derrota del domingo en Pittsburgh, le preguntaron a Harbaugh si quería tener otra oportunidad de entrenar a los Ravens. "Sí, me encantan estos chicos", respondió.