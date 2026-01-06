Las Reinas del Caribe buscan su séptima corona consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Selección Nacional de Voleibol Femenino (Las Reinas del Caribe) buscará su séptima corona consecutiva en el evento de voleibol que se iniciará el primero de agosto dentro de los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se inaugurarán oficialmente el 24 de julio en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte.

La información la ofrecieron el presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol, de la Federación Dominicana de Voleibol, el licenciado Cristóbal Marte Hoffiz y la directora general, la ex capitana de las Reinas del Caribe, Milagros Cabral.

La cadena de las seis medallas de oro consecutiva se inició en los Juegos de San Salvador 2022, cuando se venció a Cuba, lo mismo en Cartagena 2006, que se derrotó a Cuba 3-0, luego en Mayagüez 2010, en Veracruz 2014, en Barranquilla 2018, en San Salvador 2023

“Tendremos un año 2026 con muchas competencias internacionales y locales donde, nueva vez, el público dominicano verá a sus Reinas del Caribe en el verano”, adujeron.

Afirmaron que luego de la conclusión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el país será sede a partir del 19 de agosto del Campeonato Continental NORCECA Femenino en el Palacio de Voleibol “Ricardo- Gioriber-Arias.

Jineirys Martínez consigue un remate por el centro ante Colombia en un partido internacional.

También, días después, se llevará a cabo en la misma instalación la Clasificación Olímpica Final Four NORCECA, a partir del día 27 de agosto.

Otros eventos

Dijeron que la República Dominicana estará compitiendo en la Copa Panam U-17 femenino el 24 de mayo en Honduras, en el Final Four Femenino en Puerto Rico el día 3 de junio, así como en el inicio de la Liga de Naciones que tendrá varias ciudades como sedes.

La República Dominicana irá al Campeonato Continental U-19 en Estados Unidos a partir del 12 de julio, al igual que a la Copa Panam U-21 en Estados Unidos el dos de agosto.

En agosto será la Copa Panam U-21 en Honduras, la Copa Panam U-23 será en México el 30 de agosto y la Copa Panam de Mayores tendrá como sede a México a partir del 11 de septiembre.

El Final Six Femenino va a México el 19 de septiembre y el Festival de la Juventud U-13 será el último evento del año 2026 en la República Dominicana que se inaugurará el 27 de noviembre.