Shedeur Sanders tendrá su esperada apertura contra los Raiders

El novato Shedeur Sanders tendrá por fin la oportunidad el domingo de hacer honor a su apodo de "Legendario" y alzar la muñeca al aire con su característico gesto.

Sanders fue nombrado titular para el partido del domingo en Las Vegas contra los Raiders (2-8), convirtiéndose en el 42.º quarterback en iniciar un partido con los Browns desde 1999 y el 18.º novato en esta nueva era.

Los otros 17 novatos tuvieron un récord de 0-17. El último quarterback novato de los Browns en ganar su primer partido como titular fue Eric Zeier en 1995.

Sanders recibirá todas las repeticiones con el primer equipo en los entrenamientos esta semana, dijo Stefanski. Bailey Zappe será el suplente.

Kevin Stefanski cree que su novato de quinta ronda tendrá un mejor desempeño con una semana completa de repeticiones con los titulares y un plan de juego diseñado específicamente para él.

“Siempre intentas hacer eso con todos tus jugadores”, dijo. “Asegurarte de que se sientan cómodos y con Shedeur no es diferente. Quieres asegurarte de que todos los conceptos sean cosas con las que se sienta seguro”.

Sanders, cuya casa en un suburbio de Cleveland fue asaltada el domingo durante la derrota ante los Ravens, con un robo de 200.000 dólares, reemplaza a Dillon Gabriel, quien sufrió una conmoción cerebral en la primera mitad del partido. Sanders completó 4 de 16 pases para 47 yardas, sin touchdowns y con una intercepción, para una calificación de 13,5.