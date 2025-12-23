Vicepresidenta
Entidades de Santiago destacan el rigor y compromiso institucional de Raquel Peña
En el documento, las organizaciones reafirmaron su convicción de que el ejercicio público debe estar guiado por la responsabilidad, el respeto a las instituciones y una visión de largo plazo que contribuya al desarrollo sostenible de la nación.
Las entidades que integran Compromiso Santiago reconocieron la gestión pública de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacándola por su rigor, coherencia y respeto a la institucionalidad y el fortalecimiento democrático.
El reconocimiento fue expresado mediante un comunicado conjunto por del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES), la Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN), la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), la Corporación Zona Franca Santiago y la Asociación Dominicana de Empresas de Zonas Francas (ADOZONA), organizaciones que conforman este espacio de articulación institucional.
A través del comunicado titulado "Raquel Peña: el valor del servicio público responsable", las entidades valoraron especialmente la labor de la vicepresidenta al frente de la Vicepresidencia de la República y en la coordinación de gabinetes estratégicos, señalando que su desempeño refleja capacidad de gestión, sentido de Estado y un compromiso constante con el bien común y el desarrollo nacional.
Asimismo, desde Compromiso Santiago se reiteró la importancia de elevar la calidad del debate democrático en el país, promoviendo una comunicación responsable, sustentada en hechos y orientada al fortalecimiento institucional.
