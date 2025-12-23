Entidades de Santiago destacan el rigor y compromiso institucional de Raquel Peña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las entidades que integran Compromiso Santiago reconocieron la gestión pública de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacándola por su rigor, coherencia y respeto a la institucionalidad y el fortalecimiento democrático.

El reconocimiento fue expresado mediante un comunicado conjunto por del Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES), la Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN), la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), la Corporación Zona Franca Santiago y la Asociación Dominicana de Empresas de Zonas Francas (ADOZONA), organizaciones que conforman este espacio de articulación institucional.

A través del comunicado titulado "Raquel Peña: el valor del servicio público responsable", las entidades valoraron especialmente la labor de la vicepresidenta al frente de la Vicepresidencia de la República y en la coordinación de gabinetes estratégicos, señalando que su desempeño refleja capacidad de gestión, sentido de Estado y un compromiso constante con el bien común y el desarrollo nacional.

Asimismo, desde Compromiso Santiago se reiteró la importancia de elevar la calidad del debate democrático en el país, promoviendo una comunicación responsable, sustentada en hechos y orientada al fortalecimiento institucional.

En el documento, las organizaciones reafirmaron su convicción de que el ejercicio público debe estar guiado por la responsabilidad, el respeto a las instituciones y una visión de largo plazo que contribuya al desarrollo sostenible de la nación.