¿Puede Oneil Cruz ganar el premio MVP? Lo que dicen los números

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El mundo del béisbol está hablando de un nombre: Oneil Cruz.

Después de una noche en la conectó el cuadrangular más potente de la temporada de la MLB, el jardinero central de los Piratas de Pittsburgh, ya no es solo un candidato "sorpresa" para el MVP de la Liga Nacional, sino un claro favorito para el premio.

Así es como la superestrella de los Pirates se está posicionando para llevarse el trofeo a casa en 2026.

¿Qué dicen los números?

En 24 partidos, Cruz está registrando las mejores estadísticas de su carrera en todos los aspectos:

- Promedio de bateo: .286

- OPS: .903

- Jonrones: 7

- Carreras impulsadas: 22

- Bases robadas: 10 (en 12 intentos)

- Porcentaje de slugging: .551

¿La estadística más asombrosa? Cruz actualmente lidera las Grandes Ligas en velocidad de salida promedio (97.5 mph) y tiene el récord de la temporada para la pelota bateada con más fuerza: un doble productor de carreras a 119.0 mph.

Las tres claves para el MVP

1. El "factor humano" y el desarrollo mental

En 2025, Oneil Cruz tuvo una temporada difícil en la que, estadísticamente, fue uno de los peores bateadores calificados de la liga. Su mejoría en 2026 se atribuye a una madurez adquirida.

2. Dominando el jardín central

La transición al jardín central generó escepticismo durante los entrenamientos de primavera, pero Cruz ha acallado a los críticos con su destreza atlética. Al mantener un nivel defensivo de élite y, al mismo tiempo, rendir al bate, está aumentando su WAR (Victorias por encima del reemplazo), una estadística que los votantes del MVP tienen muy en cuenta.

3. Uniéndose al Club 40/40

Con 10 bases robadas a finales de abril, Cruz va camino de una temporada histórica con 40 jonrones y 40 bases robadas. Si alcanza esos hitos manteniendo su promedio de bateo cerca de .280, será prácticamente imposible ignorarlo, incluso en una liga con superestrellas como Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr.

Si logra mantener esta salud y concentración durante el verano, el trofeo de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2026 podría encontrar un nuevo hogar en Pittsburgh.